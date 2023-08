Der Prozess gegen einen Mann, der versucht haben soll, sein Baby zu ermorden, geht in die nächste Instanz. Der Angeklagte war in der vorigen Woche vor dem Landgericht Aschaffenburg zu einer Haftstrafe von zehn Jahren und vier Monaten verurteilt worden. Gegen das Urteil habe der Mann Revision eingelegt, teilte eine Gerichtssprecherin am Mittwoch mit.