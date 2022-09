Ein wegen einer verheerenden Trunkenheitsfahrt durch eine Wohnstraße in Fürth angeklagter Lkw-Fahrer hat die Vorwürfe vor Gericht eingeräumt. Er habe seine Alkoholisierung bemerkt, aber gedacht, es gehe schon, ließ der 51-Jährige am heutigen Montag seine Verteidigerin erklären. Er habe am Nachmittag des 8. Februars Wodka getrunken, weil er geplant habe, in Fürth zu übernachten. Er habe dann aber den Stellplatz räumen müssen und geplant, nur bis zum nächsten Parkplatz zu fahren. Er habe einen Knall wahrgenommen, sei aber weitergefahren, sagte die Anwältin. "Ab da sind seine Erinnerungen verschwommen beziehungsweise weg."