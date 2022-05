Er soll seine Ex-Freundin und deren kleines Kind ermordet haben: Vor dem Landgericht Coburg hat am Mittwoch der Prozess gegen einen 35 Jahre alten Mann begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, vor knapp einem Jahr in einer Asylbewerberunterkunft in Kronach die Frau und ihre damals zwei Jahre alte Tochter erstochen zu haben.