Der deutsche Snowboardcrosser Martin Nörl steht kurz davor, zum zweiten Mal in seiner Karriere den Gesamtweltcup zu gewinnen. Vor den zwei abschließenden Rennen an diesem Wochenende im kanadischen Mont Sainte-Anne führt der gebürtige Landshuter das Klassement mit 39 Punkten Vorsprung an. "Da kann noch alles passieren. Ich versuche, nicht nervös zu sein, zwei gute Rennen zu fahren - und dann haben wir hoffentlich Übergepäck beim Heimflug", sagte der 29-Jährige in einer Verbandsmitteilung von Snowboard Germany.