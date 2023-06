Das Gemälde "Das bunte Leben" von Wassily Kandinsky sollte nach Meinung der Beratenden Kommission NS-Raubgut an die Erben der ehemaligen jüdischen Eigentümer zurückgegeben werden. Das Bild sei der in Amsterdam lebenden Familie verfolgungsbedingt durch die Nationalsozialisten entzogen worden, schreibt die Kommission am Dienstag in ihrer Empfehlung. "Das bunte Leben" aus dem Jahr 1907 gilt als eines der Hauptwerke Kandinskys (1866-1944) und wurde 1972 von der Bayerischen Landesbank erworben, die es der Städtischen Galerie im Lenbachhaus als Leihgabe zur Verfügung gestellt hat.