Die ehemalige Synagoge aus dem unterfränkischen Allersheim ist im Fränkischen Freilandmuseum in Bad Windsheim wieder aufgebaut worden. Jüdisches Leben existiere in Franken seit mehr als eineinhalbtausend Jahren, sagte der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, beim Festakt am Sonntag laut Redemanuskript. Die Synagoge aus Allersheim sei nur eines von vielen Zeugnissen dieser langen Geschichte.