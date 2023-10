Weil durch einen Fehler beim Abfüllen die falsche Sorte in die Packung geraten sein könnte, rufen die Karwendel-Werke eines ihrer Quark-Produkte zurück. In manchen Packungen von "Exquisa Quark Genuss 0,2% Winter, Bratapfel" könne stattdessen die Sorte "Vanillekipferl" enthalten sein, teilte das Unternehmen mit Sitz in Buchloe (Landkreis Ostallgäu) am Dienstag mit. In dem Quark wären in dem Fall Hühnereieiweiß, Ei, Weizenstärke und -mehl enthalten, ohne dass auf der Verpackung darauf hingewiesen wird. Das könnte bei Allergikern und Menschen mit Unverträglichkeiten zu Problemen führen.