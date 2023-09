Der Autor und Moderator Reinhold Beckmann sieht die Flugblatt-Affäre um Bayerns Vize-Ministerpräsidenten Hubert Aiwanger noch längst nicht als beendet an. "Es wird noch weiterbrodeln, und es ist ganz klar, dass es gestern wegen der Landtagswahl zu der Geschichte kam", sagte Beckmann der Deutschen Presse-Agentur am Montag. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte am Sonntag verkündet, Aiwanger trotz der Flugblatt-Affäre nicht zu entlassen und die Koalition mit den Freien Wählern auch nach der Landtagswahl am 8. Oktober fortsetzen zu wollen.