Rund 65.000 Paare haben sich im vergangenen Jahr in Bayern das Ja-Wort gegeben. Das seien 9 Prozent mehr als im Jahr 2021, teilte das Landesamt für Statistik am Dienstag in Fürth mit. Damit nähere sich die Zahl der Trauungen wieder dem Niveau vor der Corona-Pandemie an. In den Jahren 2015 bis 2019 habe der jährliche Durchschnitt bei fast 68.000 Hochzeiten gelegen.