Verkehrslärm kann krank machen - wie sehr Menschen von der Geräuschkulisse an großen Straßen im Freistaat betroffen sind, können Bürgerinnen und Bürger nun der Regierung von Oberfranken mitteilen. Ab sofort könne man seine persönliche Lärmsituation schildern, gab die Behörde am Freitag in Bayreuth bekannt.