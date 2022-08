Feste Schuhe, Sonnencreme und Regenponcho - vor dem Konzert des österreichischen Sängers Andreas Gabalier am Samstag in München gibt die Johanniter-Unfall-Hilfe Tipps für die Besucher. Besonders wichtig nach Ansicht der Helfer: die richtigen Schuhe. "Bei Konzerten von Andreas Gabalier haben wir in der Vergangenheit meterweise Pflaster ausgegeben, weil Haferlschuhe noch nicht eingelaufen waren oder die Pumps zum Dirndl Blasen verursacht haben", teilte Einsatzleiter Markus Bauer am Mittwoch mit.