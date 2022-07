Die Zahl der an Hautkrebs erkrankten Menschen in Bayern ist laut einer Analyse der Kaufmännischen Krankenkasse (KKH) binnen eines Jahrzehnts stark gestiegen. Im vergangenen Jahr wurden demnach rund 54 Prozent mehr Menschen wegen des bösartigen und lebensgefährlichen schwarzen Hautkrebs behandelt als noch im Jahr 2011. Bei weißem Hautkrebs, der sich gerade früh erkannt gut heilen lässt, waren es 46 Prozent mehr, wie die KKH am Donnerstag nach einer Auswertung eigener Daten mitteilte.