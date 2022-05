In Bayern sterben jedes Jahr 16.000 Menschen an den Folgen des Rauchens. Bundesweit sind es 130.000 pro Jahr. Darauf wies das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) am Freitag anlässlich des am 31. Mai bevorstehenden Welt-Nichtrauchertages hin. Raucher kämen im Schnitt um zehn Jahre früher zu Tode als Nichtraucher, oft stürben sie an Krebs, Herz-Kreislauf-Leiden oder an Atemwegsproblemen. «Rauchen zählt nach wie vor zu den gesundheitlichen Hochrisikofaktoren in Deutschland», hieß es vom LGL. Allerdings griffen auch in Bayern inzwischen weniger Menschen zum Glimmstängel als noch vor Jahren.