Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) wirft der Bundesregierung Widersprüchlichkeit im Umgang mit Corona vor. "Die Berliner Ampel flimmert in der Corona-Politik so sprunghaft wie eine Lichtorgel bei einer Mischung aus Blasmusik und Heavy Metal. Das verunsichert die Bürgerinnen und Bürger. Deshalb muss der Kanzler das verwirrende Treiben seiner beiden Minister endlich stoppen!", sagte Holetschek am Sonntag in München.