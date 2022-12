Bayern will Bürokratie in der Pflege abbauen. Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) kündigte in der Allgäuer Zeitung (Samstag) an, im neuen Jahr werde in allen sieben bayerischen Regierungsbezirken ein Modellprojekt dazu starten. In jeweils zwei Kliniken soll geprüft werden, wie man Pflegekräfte von unnötigen Aufgaben entlasten könne, "Wenn das funktioniert, könnten diese Häuser ein bundesweites Vorbild sein", sagte Holetschek der Zeitung.