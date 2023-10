Der bayerische Landkreistag hat den Bund aufgefordert, aktiv gegen das Kliniksterben im ländlichen Raum vorzugehen. "Die Versorgung des ländlichen Raumes ist in Gefahr", sagte der Präsident des Landkreistages, der Fürstenfeldbrucker Landrat Thomas Karmasin (CSU). Auch in Bayern geraten Kliniken in Schwierigkeiten, zuletzt war der bayerisch-thüringische Krankenhausverband Regiomed geplatzt.