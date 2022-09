Ein 59-Jähriger ist in Fürth bei einem Angriff mit einem Messer lebensgefährlich verletzt worden. Die Polizei nahm am Samstagmorgen noch vor Ort einen 56 Jahre alten Tatverdächtigen fest, wie sie mitteilte. Er habe keinen Widerstand geleistet. Der 59-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Zum Hintergrund der Tat war zunächst nichts bekannt.