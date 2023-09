Eine Lotto-Multimillionärin aus Schwaben hat von ihrem großen Gewinn erst mit Verzögerung erfahren. Die 50-Jährige, die vor mehr als zwei Wochen zehn Millionen Euro in der Lotterie Eurojackpot gewann, habe zunächst nicht ihre Zahlen kontrolliert, berichtete Lotto Bayern am Mittwoch in München. Die Frau sei keine regelmäßige Lottospielerin.