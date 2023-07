Bei den mutmaßlichen Schatzräubern von Manching handelt es sich nach Angaben des bayerischen Landeskriminalamtes und der Staatsanwaltschaft Ingolstadt wohl um Serientäter. Mindestens drei der vier Tatverdächtigen von Manching sollen insgesamt elf Bandendiebstähle unter anderem in Bayern, Hessen, Niedersachsen, Thüringen und Österreich begangen haben, darunter Einbruchsdiebstähle in eine KfZ-Zulassungsstelle, Einkaufsmärkte und ein Spielcasino. In jedem Einzelfall sei ein fünf- bis sechsstelliger Euro-Betrag entwendet worden, insgesamt rund eine halbe Million Euro.