Bei einer Notlandung in Oberbayern ist ein Gleitschirmflieger schwer verletzt worden. Zeugen bemerkten kurz nach dem Start am Mittwochmorgen in Grainau (Landkreis Garmisch-Partenkirchen), dass der 65-Jährige seinen Beingurtzeug nicht geschlossen hatte, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Demnach hing der Flieger nur an den Schultergurten im Gleitschirm, wodurch die Steuerung des Schirms praktisch unmöglich war. Bei dem Versuch kontrolliert notzulanden, soll der Mann mit erheblicher Wucht auf dem Boden aufgeschlagen sein und dabei Bein- und Schulterverletzungen, sowie ein Schädelhirntrauma erlitten haben. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.