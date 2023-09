Ein 62 Jahre alter Wanderer ist am Gipfel des Friedenraths in den Chiemgauer Alpen zehn Meter abgestürzt. Bisherigen Erkenntnissen zufolge hat er nur leichte Verletzungen, wie die Bergwacht Grassau am Donnerstag mitteilte. Der Sturz passierte den Angaben zufolge am vergangenen Sonntagnachmittag und endete an einem Baum. Die Begleiter des Wanderers aus München hätten einen Notruf abgesetzt und den Verunglückten zurück auf den Steig geführt, hieß es.

Weil zunächst kein Rettungshubschrauber zur Verfügung gestanden habe, hätten sich sechs Einsatzkräfte der Bergwacht Grassau und ein Notarzt mit Fahrzeugen auf den Weg gemacht. Unterdessen konnte dann doch ein Hubschrauber an den Berg fliegen. Zwischenzeitlich war auch ein Bergwacht-Mann, der privat in der Nähe unterwegs war, am Friedenrath angekommen. Er versorgte zusammen mit dem Notarzt den Patienten. Der Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus.