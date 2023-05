Nach dem Feuer in einem Münchner Hochhaus mit 22 Verletzten haben Brandermittler nun die Arbeit aufgenommen. Diese sollten den Brandort am Mittwoch untersuchen, sagte ein Polizeisprecher. Das Feuer war nach Angaben der Feuerwehr in der Nacht zu Mittwoch in einer Wohnung in dem Mehrfamilienhaus mit zwölf Stockwerken ausgebrochen.

Der Bewohner erlitt schwere Verletzungen. Einsatzkräfte fanden ihn bewusstlos im Flur vor seiner Wohnung in der vierten Etage. 8 Menschen wurden demnach mittelschwer verletzt, 13 weitere leicht. 9 Bewohnerinnen und Bewohner kamen ins Krankenhaus. 15 Menschen mussten die Nacht in Ersatzunterkünften verbringen, weil sie nicht mehr in ihre Wohnungen in der vierten Etage zurückkehren konnten.

