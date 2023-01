An Bayerns Schulen soll es bis 2028 nach den Worten von CSU-Chef Markus Söder 8000 neue Stellen für Lehrer, Sozialpädagogen, Schulpsychologen und die Verwaltung geben. Dies kündigte der bayerische Ministerpräsident in seiner Grundsatzrede bei der Klausur der CSU-Landtagsfraktion in Kloster Banz an, wie die Deutsche Presse-Agentur am Mittwoch aus Teilnehmerkreisen erfuhr. Konkret seien 6000 Lehrerstellen vorgesehen, "diese seien auch nötig um die prognostizierten Schülerzahlen abzufedern". Es gehe aber nicht nur darum, den Unterrichtsausfall zu reduzieren.