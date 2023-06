Beim Einsturz einer Garagendecke in Schwaben sind ein Hausbewohner und eine Frau verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen waren am Sonntag die Holzbalken der Zwischendecke auf einen Mann und eine Frau in der Garage darunter gestürzt, wie die Polizei mitteilte. Der 45-Jährige wurde nach dem Unfall in Ichenhausen (Landkreis Günzburg) schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die 51 Jahre alte Frau erlitt leichte Schürfwunden und einen Schock.