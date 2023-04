Der HC Erlangen hat den Vertrag mit Nikolai Link bis 2024 verlängert. Das teilte der Club aus der Handball-Bundesliga (HBL) am Samstag mit. Der Abwehrspezialist spielt schon seit 2012 für die Franken und hat sich zur Identifikationsfigur in Erlangen entwickelt. "Natürlich spüre ich da eine besondere Verbundenheit, es ist ja auch selten geworden, dass im Profigeschäft ein Spieler so lang bei einem Verein bleibt", sagte der 33-Jährige.