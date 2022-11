Für mehr als 20.000 Auszubildende in Bayern beginnen am Dienstag und Mittwoch die Abschlussprüfungen in den Betrieben aus Industrie, Handel und Dienstleistungen. Wie der Bayerische Industrie- und Handelskammertag (BIHK) in München am Montag mitteilte, starten zunächst die schriftlichen Abschlussprüfungen in über 60 kaufmännischen und verwandten Berufen, darunter Einzelhandels-, Bank- und Industriekaufleute.