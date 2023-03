Seit dem Start des Ukraine-Hilfetelefons in Bayern sind dort knapp 27.000 Anrufe und mehr als 2000 E-Mails eingegangen. Größtenteils hätten sich Privatpersonen gemeldet, teilte das bayerische Sozialministerium in München am Freitag mit. Die Hotline sei auch gut ein Jahr nach dem Start noch eine wichtige Anlaufstelle. Im Schnitt wählen demnach 80 bis 100 Menschen pro Tag die Nummer. An Spitzentagen seien es sogar bis zu 200.