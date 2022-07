In vielen Regionen Bayerns hat es lange nicht mehr geregnet. Im Wald sollte man deshalb besonders vorsichtig sein. Die Waldbrandgefahr ist aktuell sehr hoch. Wie können Feuer verhindert werden?

Die Waldbrandgefahr steigt wegen der großen Trockenheit in Bayern weiter. Der Deutsche Wetterdienst erwartet ab Dienstag in vielen Regionen die höchste Warnstufe. Entspannung ist erstmal nicht in Sicht. Ab Mittwochnachmittag und am Donnerstag sind mancherorts zwar Regen und Gewitter mit unwetterartigen Schauern möglich. Doch schon am Freitag soll es wieder überwiegend hochsommerlich warm und trocken sein, wie der Wetterdienst mitteilte.