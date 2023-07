Mehr Mitsprache für Bayerns Studierende: Auch im Freistaat sollen die Interessen und Meinungen der Studentenschaft ab sofort besser in der Landespolitik abgebildet werden. Dazu hatte sich bereits am vergangenen Sonntag der Landesstudierendenrat (BayStuRa) konstituiert. Er ist damit die erste gesetzlich legitimierte Vertretung der Studierenden auf Landesebene. Das Gremium dient dem Erfahrungsaustausch zwischen den Hochschulen und bündelt die Stimmen der 40 Studentenvertretungen in der Hochschulpolitik.