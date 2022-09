Ein Motorradfahrer ist nach einem Zusammenstoß mit einem Auto bei Schwarzenbach an der Saale (Landkreis Hof) gestorben. Der 66-Jährige kam am Mittwochabend aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Dem 28 Jahre alten Fahrer des entgegenkommenden Autos gelang es nicht, auszuweichen und Motorrad und Auto prallten zusammen. Das Motorrad wurde durch den Zusammenstoß gegen ein weiteres Auto geschleudert. Der Motorradfahrer starb noch an der Unfallstelle an seinen Verletzungen. Die Fahrer der beiden Autos blieben laut einer Sprecherin der Polizei unverletzt.