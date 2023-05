Bei Holzarbeiten mit einer Kettensäge ist ein Senior in Geroldsgrün (Landkreis Hof) von hinten von einem 76-Jährigen attackiert worden. Der 74-Jährige habe dabei die Kettensäge zur Seite geworfen, so dass am Freitag niemand verletzt worden sei, teilte die Polizei am Samstag mit. Wieso der 76-Jährige den Senior attackiert hatte, war zunächst unklar.