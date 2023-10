Bei einem Streit mit Faustschlägen und Tritten zwischen vier Geschwistern sind in Oberfranken zwei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, besuchte ein 17-Jähriger am Freitag seine 23-jährige Schwester in Oberkotzau (Landkreis Hof), als wenig später zwei Brüder im Alter von 21 und 34 Jahren dazukamen. Wohl wegen familiärer Probleme ist es den Angaben zufolge zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen.