Die Mieten in Bayern steigen laut Immobilienverband Süd weiter. "Der deutliche Zinsanstieg, der stockende Wohnungsbau und die hohe Zuwanderung setzen den Mietmarkt aktuell deutlich unter Druck", teilte der IVD Süd am Montag in München mit. Die Nachfrage nach Mietwohnungen habe kräftig zugenommen und übersteige das Angebot in vielen Groß- und Mittelstädten spürbar.