Der Bayerische Industrie- und Handelskammertag (BIHK) fordert von den Wirtschaftsministern von Bund und Ländern bei ihrem Treffen am Montag einen Befreiungsschlag. Von dem Treffen "muss das Signal ausgehen: "Wir wollen die Wirtschaft ernsthaft entlasten und lösen die Fesseln!‘", sagte BIHK-Hauptgeschäftsführer Manfred Gößl der Deutschen Presse-Agentur in München.

Weiter wachsende Unsicherheit könne die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts erdrücken. Nach einer BIHK-Umfrage bereiteten jeweils mehr als der Hälfte der Betriebe im Freistaat der Arbeitskräftemangel, die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen, die schwächelnde Inlandsnachfrage, die Energie- und Rohstoffpreise und die steigenden Arbeitskosten große Sorgen. Immer mehr Betriebe zweifelten, "wie sie sich noch am Standort halten können und sollen", sagte Gößl.

Die Haushaltssperre auf Bundesebene habe zu neuen Unsicherheiten hinsichtlich der Zukunftsfähigkeit des heimischen Standorts geführt. Die Wirtschaftsminister müssten jetzt zeigen, "dass sie gemeinsam an einem Energiekonzept, an Lösungen gegen den Arbeitskräftemangel und an einem Stopp der Bürokratie arbeiten sowie geschlossen die Wirtschaft stärken wollen", forderte der BIHK-Präsident.