Preisexplosionen und gestörte Lieferketten bremsen die bayerische Wirtschaft aus. Viele Firmen sind laut Konjunkturumfrage des Bayerischen Industrie- und Handelskammertags (BIHK) zwar mit ihrer aktuellen Geschäftslage «noch weitgehend zufrieden». Aber die Geschäftserwartungen in Industrie und Baugewerbe seien trüb, die vollen Auftragsbücher seien auch Zeichen eines Auftragsstaus: «Die Unternehmen wissen angesichts von Preissteigerungen sowie von Lieferschwierigkeiten bei Rohstoffen und Materialien oftmals nicht, wann sie die Aufträge erfüllen können und ob sich die Geschäfte am Ende noch rechnen werden», sagte BIHK-Hauptgeschäftsführer Manfred Gößl am Donnerstag in München.