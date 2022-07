Dem traditionsreichen Rohrwerk Maxhütte in der Oberpfalz drohte das Aus - jetzt ist eine Lösung gefunden worden. Das britische Unternehmen Mertex wird neuer Eigentümer, wie das Rohwerk mitteilte. Am Montag sei der Vertrag unterzeichnet worden. Der Geschäftsbetrieb werde in vollem Umfang fortgeführt, und sämtliche Arbeitsplätze seien gesichert worden. Die neuen Inhaber brächten ein großes Auftragsvolumen in das Unternehmen ein und planten weitere Investitionen am Standort in Sulzbach-Rosenberg.