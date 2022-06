In Bayern gibt es mittlerweile ein halbes Dutzend Affenpocken-Fälle. Das Günzburger Landratsamt meldete am Donnerstag einen weiteren Fall. Der Patient habe sich vermutlich im Urlaub infiziert und befinde sich auf dem Weg der Besserung, teilte die Behörde mit. Er werde in einem Krankenhaus isoliert. Das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) berichtete in Erlangen, dass es mittlerweile sechs bestätigte Fälle einer Affenpockeninfektion im Freistaat gebe.