Die Innenminister von Bund und Ländern haben sich bei ihrer Frühjahrskonferenz in Würzburg auf den Aufbau eines gemeinsamen Kompetenzzentrums für den Zivil- und Katastrophenschutz geeinigt. Das Kompetenzzentrum soll beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe in Bonn angesiedelt werden. Bund und Länder entsenden Experten. Ziel sei es, sich bestmöglich auf Krisen vorzubereiten - von Hochwasserlagen bis zum Krieg in der Ukraine. Die Vereinbarung zum Aufbau des Zentrums unterzeichneten Vertreter der 16 Bundesländer und des Bundes am Donnerstag in Würzburg.