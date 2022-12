Die bayerischen Unternehmen zeigen sich im Krisenjahr 2022 robuster als in anderen Bundesländern. Im Schnitt werden im laufenden Jahr nur 0,35 Prozent Insolvenz anmelden, wie die Wirtschaftsauskunftei Creditreform schätzt. Das ist der niedrigste Wert aller Bundesländer, wie sie am Dienstag mitteilte. Knapp schlechter liegen Baden-Württemberg und Thüringen mit 0,36 Prozent. Die höchsten Quoten gibt es in Berlin mit 0,86 und Bremen mit 0,82 Prozent. Der Bundesschnitt liegt bei 0,46 Prozent.