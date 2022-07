Eine bayernweite Initiative zur Bekämpfung hasserfüllter Beiträge etwa in den Kommentarspalten von Online-Medien ist nach Ansicht von Justizminister Georg Eisenreich (CSU) sehr erfolgreich. 538 Prüfbitten hätten Medienschaffende bis Mitte Juli eingereicht, zudem gingen 93 Anklagen und Strafbefehlsanträge sowie 84 Verurteilungen mit Geld- oder Bewährungsstrafen auf die Initiative "Justiz und Medien - konsequent gegen Hass" zurück. Damit es künftig noch mehr werden, wird auch der Einsatz künstlicher Intelligenz erprobt, wie die Verantwortlichen am Freitag in München mitteilten.