Der Präsident des bayerischen Landesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, Daniel Kleffel, hat vor einer steigenden Gefahr von Cyberangriffen gewarnt. "Die Gefährdungslage ist groß und wird auch in Bayern weiter zunehmen", sagte Daniel Kleffel der "Augsburger Allgemeinen" (Freitag). "Alle Firmen, Verwaltungen, Organisationen, die von einer funktionierenden IT abhängig sind, sind ein lohnendes Angriffsziel." Weil immer mehr miteinander vernetzt werde, steige das Gefahrenpotenzial.