Jeder zehnte Bayer ist laut einer neuen Studie schon Opfer von Hass und Hetze im Internet geworden. "Die Zahlen sind erschreckend", sagte die bayerische Sozialministerin Ulrike Scharf (CSU), deren Ministerium die Umfrage in Auftrag gegeben hatte, am Freitag. "Unsere Umfrage hat hervorgebracht, was alles im Untergrund schlummert." Zuvor hatte die Mediengruppe "Münchner Merkur/tz" darüber berichtet.