Ex-Bundespräsident Christian Wulff (63) vermisst es nach eigenen Angaben nicht, politisch in der ersten Reihe zu stehen. "Ich stehe halt nicht mehr in der ersten Linie und das hat auch seine angenehmen Seiten", sagte er der Deutschen Presse-Agentur am Samstagabend in München bei der Feier zum 70. Geburtstag des Musikers Leslie Mandoki. Er begrüße es, "dass man sich etwas freier äußern kann, ohne dass ein kleiner Ausschnitt in irgendeiner Form personalisiert oder skandalisiert wird. Im Hintergrund zu beraten, hat schon seine Vorteile." Auf einen Wahlkampf habe er keine Lust mehr, sagte der frühere CDU-Ministerpräsident von Niedersachsen. Er fördere nun junge Politikerinnen und Politiker, "die in den nächsten Jahrzehnten das Land in eine gute Zukunft führen".