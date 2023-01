Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) litt bei seiner ersten Liebe an "Romantik-Tinnitus". "Meine allererste Freundin war Jennifer-Rush-Fan", sagte er am Samstagabend bei der Feier zum 70. Geburtstag von Leslie Mandoki in München etwas vorwurfsvoll an die Adresse des Gastgebers gerichtet. Entsprechend oft habe er ihre Musik hören müssen. Mandoki hatte nach Angaben Söders mit Rush zusammengearbeitet und das nehme er ihm "schon ein bisschen übel".