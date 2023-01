Schauspieler Heiner Lauterbach (69) könnte aus Sicht seiner Frau Viktoria (50) in diesem Jahr ruhig ein paar Pfunde verlieren. "Heiner muss fünf Kilo abnehmen", sagte sie am Samstagabend bei der Feier zum 70. Geburtstag von Leslie Mandoki in München der Deutschen Presse-Agentur auf die Frage nach Vorsätzen für 2023 hin. Ihr Ehemann entgegnete ihr knapp: "Sehr frech!"