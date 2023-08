Die katholische Zeitung "Die Tagespost" will ihr 75-jähriges Bestehen mit den Erzbischöfen Kardinal Rainer Maria Woelki und Georg Gänswein begehen. Woelki, Erzbischof von Köln, soll am 9. September in der Würzburger Neumünster-Kirche einen Gottesdienst feiern. Gegen Woelki laufen seit Monaten strafrechtliche Ermittlungen. Gänswein, der langjährige Sekretär von Papst Benedikt XVI., ist für ein Grußwort geplant, wie die Tagespost-Stiftung am Dienstag an ihrem Sitz in Würzburg mitteilte. Zu Gast sei auch der Bischof der ukrainischen Diözese Odessa, Stanislaw Szyrokoradiuk.