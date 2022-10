Nach dem Übergriff von vier Gefangenen auf einen Justizvollzugsbeamten in der JVA Straubing ermittelt die Staatsanwaltschaft Regensburg wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Gefangenenmeuterei. "Die Ermittlungen dauern derzeit an", sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Donnerstag.