Getrieben von Halluzinationen und inneren Stimmen rammt ein Mann ein langes Küchenmesser immer wieder in die Körper seiner Opfer, darunter ein Kind. Drei Frauen sterben. Ein Jahr nach der verstörenden Tat in Würzburg könnte nun das Urteil fallen.

13 Monate nach der tödlichen Messerattacke eines Mannes auf arglose Passanten in Würzburg könnte das Landgericht an diesem Dienstag das Urteil sprechen. Der Beschuldigte ist zwei unabhängigen Gutachten zufolge psychisch krank und war demnach bei dem Verbrechen, bei dem drei Frauen starben, am 25. Juni 2021 schuldunfähig. Sollte das Landgericht Würzburg den Anträgen von Generalstaatsanwaltschaft München und Nebenklagevertretern folgen, könnte der Täter zeitlich unbefristet in einer Psychiatrie unterkommen. Solange die Erkrankung des Mannes, paranoide Schizophrenie, fortbesteht und er als gefährlich eingestuft wird, ist eine Freilassung damit ausgeschlossen.