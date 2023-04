Bayerns Justizminister Georg Eisenreich (CSU) dringt im Umgang mit Fällen sexuellen Missbrauchs auf mögliche Strafen für grobe Verletzungen der Aufsichtspflicht. Wer bei der Aufsichtspflicht in Fällen von Kindesmissbrauch "schwer versagt", solle "mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen", sagte er am Donnerstag in München. Eisenreich setzt sich für einen neuen Paragrafen im Strafgesetzbuch ein, der Fälle schweren Versagens, also grober Pflichtverletzungen, von fürsorge- oder aufsichtspflichtigen Personen unter Strafe stellt. "Für diese Fälle schlagen wir eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren vor", sagte Eisenreich. "Es geht hier um den Schutz unserer Kinder."