Knapp ein halbes Jahr nach dem Start des Projektes «Hellfeld» zur Prävention von Sexualstraftaten an Kindern zieht Bayerns Justizminister Georg Eisenreich ein erstes positives Fazit. «Das Projekt wurde sehr gut angenommen. Seit dem Projektstart am 1. Januar dieses Jahres haben in Bamberg bereits 23 Erstgespräche stattgefunden», sagte der CSU-Politiker am Mittwoch in München.